Vinext non fa prezzo al debutto su EGM: teorico +50%

Vinext

(Teleborsa) -nel giorno del debutto, evidenziando un. Si tratta della quarantaduesima ammissione del 2025 su Euronext.In fase di collocamento la società ha. Il flottante al momento dell’ammissione è del 16,95% e ladi mercato all’IPO è pari aVinext si è affermata come punto di riferimento per. Con quattro divisioni specializzate e un investimento costante in Ricerca & Sviluppo, l’azienda promuove modelli di economia circolare, riduzione dell’impatto ambientale e ottimizzazione delle risorse, grazie a tecnologie brevettate e prodotti all’avanguardia."La quotazione in Borsa Italiana non rappresenta un traguardo, ma l’inizio di un nuovo percorso. È una scelta strategica per rafforzare la nostra solidità, crescere con trasparenza e generare valore per azionisti, collaboratori e comunità", ha spiegato, CEO di Vinext, aggiungendo "rimaniamo fedeli ai nostri valori fondanti: sostenibilità, qualità e innovazione".