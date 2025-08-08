Vinext non fa prezzo al debutto su EGM: teorico +50%

Milano 14:11
(Teleborsa) - Non fa prezzo il titolo Vinext su Euronext Growth Milan nel giorno del debutto, evidenziando un rialzo teorico del 50% rispetto ai 2 euro del collocamento. Si tratta della quarantaduesima ammissione del 2025 su Euronext.

In fase di collocamento la società ha raccolto 1,9 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 16,95% e la capitalizzazione di mercato all’IPO è pari a 5,2 milioni.

Vinext si è affermata come punto di riferimento per soluzioni tecnologiche sostenibili nei settori enologico, agroalimentare e industriale. Con quattro divisioni specializzate e un investimento costante in Ricerca & Sviluppo, l’azienda promuove modelli di economia circolare, riduzione dell’impatto ambientale e ottimizzazione delle risorse, grazie a tecnologie brevettate e prodotti all’avanguardia.

"La quotazione in Borsa Italiana non rappresenta un traguardo, ma l’inizio di un nuovo percorso. È una scelta strategica per rafforzare la nostra solidità, crescere con trasparenza e generare valore per azionisti, collaboratori e comunità", ha spiegato Salvatore Vignola, CEO di Vinext, aggiungendo "rimaniamo fedeli ai nostri valori fondanti: sostenibilità, qualità e innovazione".
