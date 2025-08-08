Wall Street positiva alle prese con i dazi

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street alle prese con le nuove politiche sui dazi imposti da Donald Trump, con le tensioni geopolitiche che ne conseguono.I future sull'oro sono in notevole rialzo dopo che gli USA Uniti hanno imposto tariffe sui lingotti da 1 kg.Nel frattempo, lavolge al termine con gli utili societari positivi per oltre l'80% delle società quotate. Sullo sfondo restano le incertezze sulle scelte relative alla. Adriana Kugler dovrebbe lasciare la sua posizione di governatore della Fed e al suo posto subentrerà Stephen Miran.Sulle prime rilevazioni, ilsale dello 0,30% a 44.102 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,32%, portandosi a 6.361 punti. In frazionale progresso il(+0,3%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,36%).