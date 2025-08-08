Wall Street positiva alle prese con i dazi

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street alle prese con le nuove politiche sui dazi imposti da Donald Trump, con le tensioni geopolitiche che ne conseguono.
I future sull'oro sono in notevole rialzo dopo che gli USA Uniti hanno imposto tariffe sui lingotti da 1 kg.
Nel frattempo, la stagione delle trimestrali
volge al termine con gli utili societari positivi per oltre l'80% delle società quotate. Sullo sfondo restano le incertezze sulle scelte relative alla successione alla Fed
. Adriana Kugler dovrebbe lasciare la sua posizione di governatore della Fed e al suo posto subentrerà Stephen Miran.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
sale dello 0,30% a 44.102 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,32%, portandosi a 6.361 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100
(+0,3%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,36%).