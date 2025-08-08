Milano 15:59
41.682 +0,70%
Nasdaq 15:59
23.542 +0,65%
Dow Jones 15:59
44.145 +0,40%
Londra 15:59
9.088 -0,14%
Francoforte 15:59
24.111 -0,34%

Wall Street positiva alle prese con i dazi

I future sull'oro toccano un nuovo massimo storico

Commento, Finanza
Wall Street positiva alle prese con i dazi
(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street alle prese con le nuove politiche sui dazi imposti da Donald Trump, con le tensioni geopolitiche che ne conseguono.

I future sull'oro sono in notevole rialzo dopo che gli USA Uniti hanno imposto tariffe sui lingotti da 1 kg.

Nel frattempo, la stagione delle trimestrali volge al termine con gli utili societari positivi per oltre l'80% delle società quotate. Sullo sfondo restano le incertezze sulle scelte relative alla successione alla Fed. Adriana Kugler dovrebbe lasciare la sua posizione di governatore della Fed e al suo posto subentrerà Stephen Miran.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sale dello 0,30% a 44.102 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,32%, portandosi a 6.361 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,3%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'S&P 100 (+0,36%).
Condividi
```