AMC Entertainment riduce la perdita e torna a generare cassa nel secondo trimestre

AMC Entertainment

(Teleborsa) -, nota catena di cinema statunitense, ha chiuso il secondo trimestre conpari a 1.397,9 milioni di dollari, rispetto ai 1.030,6 milioni di dollari del secondo trimestre 2024, unadi 4,7 milioni di dollari, rispetto alla perdita netta di 32,8 milioni di dollari del secondo trimestre 2024, e undi 189,2 milioni di dollari, rispetto ai 38,5 milioni di dollari del secondo trimestre 2024.Ilnetto generato (utilizzato) dalle attività operative è stato di 138,4 milioni di dollari, rispetto ai -34,6 milioni di dollari del secondo trimestre 2024. Il free cash flow è stato di 88,9 milioni di dollari, rispetto ai -79,2 milioni di dollari del secondo trimestre 2024. Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 30 giugno 2025 erano di 423,7 milioni di dollari."In questo secondo trimestre del 2025, AMC ha- ha commentatodi AMC - La crescita del fatturato di AMC, pari al 35,6% rispetto al secondo trimestre dell'anno scorso, ha portato a un aumento dell'EBITDA rettificato del 391,4%, raggiungendo un gratificante risultato di 189,2 milioni di dollari. Si tratta di un EBITDA rettificato di 150,7 milioni di dollari in più rispetto al secondo trimestre dell'anno scorso. È una semplice realtà, e si spera un presagio di ciò che accadrà, che con la crescita del fatturato di AMC, il nostro EBITDA possa salire vertiginosamente. Con un aumento così significativo dell'EBITDA rettificato, il flusso di cassa netto generato dalle attività operative di AMC nel trimestre è balzato a un valore positivo di 138,4 milioni di dollari, un'inversione di tendenza significativa rispetto al flusso di cassa netto assorbito dalle attività operative del secondo trimestre dell'anno scorso, pari a 34,6 milioni di dollari, e una variazione positiva complessiva di 173,0 milioni di dollari trimestre su trimestre"."Oltre a stabilire nuovi record operativi, altrettanto importante è stato il consolidamento del nostro bilancio - ha aggiunto - A luglio abbiamo concluso una serie di transazioni trasformative, tra cui l'acquisizione di oltre 240 milioni di dollari in contanti da nuove emissioni di debito e l'equitizzazione di almeno 143 milioni di dollari di debito, con la possibilità di equitizzare ulteriormente, fino a un totale di 337 milioni di dollari. Abbiamo ora affrontato tutte le scadenze del nostro debito del 2026, posticipandole al 2029. In questo modo, abbiamo gettato, particolarmente evidente nel quarto trimestre del 2025 e che proseguirà fino a buona parte del 2026".