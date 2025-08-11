Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:05
23.581 -0,13%
Dow Jones 20:05
43.999 -0,40%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Intesa Sanpaolo, buyback da oltre 9,3 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Intesa Sanpaolo, buyback da oltre 9,3 milioni di euro
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 2 giugno, ha reso noto che dal 4 all'8 agosto 2025, ha acquistato complessivamente 1.815.781 azioni proprie, pari a circa lo 0,01% del capitale sociale, ad un prezzo medio di 5,1330 euro, per un controvalore totale di 9.320.467,80 euro.

All'8 agosto 2025, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 223.738.546 azioni, pari a circa l'1,26% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 4,8767 euro, per un controvalore totale di 1.091.110.191,38 euro.

A Milano, performance infelice per il Colosso creditizio, che chiude la giornata dell'11 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.



