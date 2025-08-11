Intesa Sanpaolo, buyback da oltre 9,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 2 giugno, ha reso noto che dal 4 all'8 agosto 2025, ha acquistato
complessivamente 1.815.781 azioni proprie
, pari a circa lo 0,01% del capitale sociale, ad un prezzo medio di 5,1330 euro, per un controvalore
totale di 9.320.467,80 euro
.
All'8 agosto 2025, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 223.738.546 azioni, pari a circa l'1,26% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 4,8767 euro, per un controvalore totale di 1.091.110.191,38 euro.
A Milano, performance infelice per il Colosso creditizio
, che chiude la giornata dell'11 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.