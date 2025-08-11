Natuzzi, Pietro Labriola cooptato in CdA come consigliere non esecutivo

(Teleborsa) - Natuzzi
, società italiana di arredamento quotata al New York Stock Exchange, ha annunciato che Pietro Labriola
ha formalmente accettato la nomina a consigliere non esecutivo
della società per cooptazione, con efficacia dal 6 agosto 2025.
Labriola è attualmente CEO di Telecom Italia
, una delle principali aziende di telecomunicazioni in Europa. Vanta oltre 30 anni di esperienza nei settori delle telecomunicazioni
e della tecnologia, avendo ricoperto posizioni dirigenziali di alto livello sia in Italia che all'estero, tra cui quella di CEO di TIM Brasile. È presidente di Asstel, l'associazione di categoria italiana di Confindustria che rappresenta il settore delle telecomunicazioni.
Il Consiglio di Amministrazione di Natuzzi ritiene che "la vasta esperienza dirigenziale internazionale e la profonda conoscenza di tecnologie e servizi innovativi di Labriola, unite alla sua visione strategica e alle sue competenze operative, contribuiranno a guidare la trasformazione digitale
e la crescita sostenibile dell'azienda", si legge in una nota.
Lo scorso 31 luglio
la società aveva annunciato le dimissioni del CEO Antonio Achille
, nel ruolo dal 2021, per cogliere nuove opportunità professionali. In attesa della nomina di un successore, il board ha delegato temporaneamente i poteri e le responsabilità del CEO al presidente esecutivo Pasquale Natuzzi, che ricoprirà la carica ad interim.