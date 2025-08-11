Milano 17:35
Natuzzi, Pietro Labriola cooptato in CdA come consigliere non esecutivo

(Teleborsa) - Natuzzi, società italiana di arredamento quotata al New York Stock Exchange, ha annunciato che Pietro Labriola ha formalmente accettato la nomina a consigliere non esecutivo della società per cooptazione, con efficacia dal 6 agosto 2025.

Labriola è attualmente CEO di Telecom Italia, una delle principali aziende di telecomunicazioni in Europa. Vanta oltre 30 anni di esperienza nei settori delle telecomunicazioni e della tecnologia, avendo ricoperto posizioni dirigenziali di alto livello sia in Italia che all'estero, tra cui quella di CEO di TIM Brasile. È presidente di Asstel, l'associazione di categoria italiana di Confindustria che rappresenta il settore delle telecomunicazioni.

Il Consiglio di Amministrazione di Natuzzi ritiene che "la vasta esperienza dirigenziale internazionale e la profonda conoscenza di tecnologie e servizi innovativi di Labriola, unite alla sua visione strategica e alle sue competenze operative, contribuiranno a guidare la trasformazione digitale e la crescita sostenibile dell'azienda", si legge in una nota.

Lo scorso 31 luglio la società aveva annunciato le dimissioni del CEO Antonio Achille, nel ruolo dal 2021, per cogliere nuove opportunità professionali. In attesa della nomina di un successore, il board ha delegato temporaneamente i poteri e le responsabilità del CEO al presidente esecutivo Pasquale Natuzzi, che ricoprirà la carica ad interim.
