Natuzzi, Pietro Labriola cooptato in CdA come consigliere non esecutivo

Natuzzi

Telecom Italia

(Teleborsa) -, società italiana di arredamento quotata al New York Stock Exchange, ha annunciato cheha formalmente accettato la nomina adella società per cooptazione, con efficacia dal 6 agosto 2025.Labriola è attualmente CEO di, una delle principali aziende di telecomunicazioni in Europa. Vantae della tecnologia, avendo ricoperto posizioni dirigenziali di alto livello sia in Italia che all'estero, tra cui quella di CEO di TIM Brasile. È presidente di Asstel, l'associazione di categoria italiana di Confindustria che rappresenta il settore delle telecomunicazioni.Il Consiglio di Amministrazione di Natuzzi ritiene che "la vasta esperienza dirigenziale internazionale e la profonda conoscenza di tecnologie e servizi innovativi di Labriola, unite alla sua visione strategica e alle sue competenze operative, contribuiranno ae la crescita sostenibile dell'azienda", si legge in una nota.Lo scorsola società aveva annunciato le, nel ruolo dal 2021, per cogliere nuove opportunità professionali. In attesa della nomina di un successore, il board ha delegato temporaneamente i poteri e le responsabilità del CEO al presidente esecutivo Pasquale Natuzzi, che ricoprirà la carica ad interim.