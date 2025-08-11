OVS, rilevate 200.686 azioni proprie

(Teleborsa) - OVS
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 9 giugno, ha comunicato di aver acquistato
, tra il 4 e l'8 agosto 2025, complessivamente 200.686 azioni ordinarie
(pari allo 0,079% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 3,6176 euro, per un controvalore
pari a 725.994,90 euro
.
All'8 agosto, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 10.817.720 azioni proprie pari al 4,242% del capitale sociale.
Sul listino milanese, intanto, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente OVS
, attestandosi a 3,668 euro, con un calo dello 0,27%.