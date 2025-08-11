OVS, rilevate 200.686 azioni proprie

OVS

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 9 giugno, ha comunicato di aver, tra il 4 e l'8 agosto 2025, complessivamente(pari allo 0,079% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 3,6176 euro, per unpari aAll'8 agosto, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 10.817.720 azioni proprie pari al 4,242% del capitale sociale.Sul listino milanese, intanto, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 3,668 euro, con un calo dello 0,27%.