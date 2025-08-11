Plus500, nuovi ritorni per gli azionisti da 165 milioni di dollari dopo semestrale in crescita

Plus500

(Teleborsa) -, azienda fintech britannica che fornisce servizi di trading online, ha registrato solidi risultati per il primo semestre 2025 condi 415,1 milioni di dollari eddi 185,1 milioni di dollari, pari a un margine EBITDA del 45%. Un utile di base per azione () di 2,05 dollari rappresenta una crescita dell'8% su base annua.Significativo il contributo delnel suo complesso durante il periodo, che ora rappresenta circa il 13% dei ricavi totali del Gruppo (FY 2024: circa 10%), evidenziando la posizione consolidata del business e la natura sempre più diversificata dell'offerta del Gruppo. Ilè stato ulteriormente rafforzato grazie all'aggiunta di una nuova adesione di clearing con ICE Clear US nel gennaio 2025, migliorando le sue capacità di clearing olistiche, per soddisfare i clienti attuali e nuovi.L', che è ancora soggetta all'approvazione regolamentare e a determinate condizioni di chiusura, espanderà ulteriormente la presenza geografica del Gruppo includendo il più grande mercato di trading di futures al dettaglio del mondo e supporta le ambizioni del Gruppo di diventare un fornitore globale di futures, generando preziose sinergie tra il business dei futures negli Stati Uniti e il mercato indiano per i clienti B2B (Istituzionali).hanno raggiunto un massimo storico per un periodo di sei mesi di 3,1 miliardi di dollari, riflettendo un deposito medio per cliente attivo più che raddoppiato, a circa 17.250 dollari (H1 2024: circa 8.400 dollari).I ritorni per gli azionisti annunciati oggi includonoper 90,0 milioni di dollari e dividendi totali per 75,0 milioni di dollari, pari a 1,0553 dollari per azione. Ciò porta i ritorni totali per gli azionisti annunciati nel 2025 a un totale di 365,0 milioni di dollari, a seguito dei 200,0 milioni di dollari annunciati nel febbraio 2025."Nella prima metà dell'anno, la forza dell'offerta multi-asset diversificata a livello globale di Plus500 è stata nuovamente dimostrata dai nostri risultati operativi, finanziari e strategici in rapida crescita", ha detto il"La capacità di Plus500 di generare rendimenti composti per gli azionisti nel lungo termine, e attraverso i diversi cicli di mercato, è ineguagliabile - ha aggiunto - In totale, abbiamo riacquistato circa il 38% delle nostre azioni sul mercato aperto e, solo nel 2025, ci siamo impegnati a riacquistare ulteriori 200 milioni di dollari di azioni, incluso l'annuncio odierno. Il nglobali, permettendoci di continuare a investire nelle interessanti opportunità di crescita strutturale che vediamo davanti a noi e, al contempo, di continuare a fornire rendimenti attraenti ai nostri azionisti. Guardiamo alla seconda metà dell'anno e oltre con fiducia".