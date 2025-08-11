Milano 17:35
Wall Street contrastata in attesa dei dati macro

Focus su inflazione e vendite al dettaglio

Wall Street contrastata in attesa dei dati macro
(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 44.032 punti, con uno scarto percentuale dello 0,32%, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500, che continua la seduta a 6.392 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,13%); sulla stessa linea, senza direzione l'S&P 100 (+0,1%).

Sotto i riflettori, il dato chiave sull'inflazione statunitense, i negoziati sui dazi con lo stop oggi alla tregua commerciale siglata da Usa e Cina, e i colloqui tra Stati Uniti e Russia sulla guerra in Ucraina.

In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto beni di consumo secondari. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti materiali (-0,69%) e energia (-0,65%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Intel (+5,11%), United Health (+1,82%), Microsoft (+0,80%) e Procter & Gamble (+0,78%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Dow, che prosegue le contrattazioni a -3,53%.

Seduta negativa per Caterpillar, che mostra una perdita del 2,09%.

Sotto pressione IBM, che accusa un calo dell'1,60%.

Scivola Salesforce, con un netto svantaggio dell'1,53%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Intel (+5,11%), Tesla Motors (+4,63%), Electronic Arts (+3,52%) e Vertex Pharmaceuticals (+2,93%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Intuit, che ottiene -4,72%.

Sessione nera per Workday, che lascia sul tappeto una perdita del 3,90%.

In rosso Diamondback Energy, che evidenzia un deciso ribasso del 3,35%.

Spicca la prestazione negativa di MongoDB, che scende del 3,12%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

Martedì 12/08/2025
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,7%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)

Mercoledì 13/08/2025
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,03 Mln barili)

Giovedì 14/08/2025
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,3%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%).
