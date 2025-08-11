Western Union acquisirà Intermex per 500 milioni di dollari

Western Union

International Money Express

(Teleborsa) -(Intermex) hanno stipulato un accordo definitivo in base al qualea 16,00 dollari per azione, per un valore complessivo di circa 500 milioni di dollari, rappresentando un premio di circa il 50% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume a 90 giorni.Questa acquisizione, amplia la copertura di mercato in aree geografiche ad alto potenziale e si prevede che accelererà l'acquisizione di nuovi clienti digitali."Questa acquisizione rappresenta un passo strategico e rigoroso che rafforza le nostre attività in Nord America ed espande la nostra presenza presso segmenti di consumatori chiave negli Stati Uniti - ha dichiaratodi Western Union - Intermex ha costruito un marchio riconosciuto, nonché solide relazioni con agenti e clienti. Insieme, espanderemo la nostra presenza nel settore retail, sbloccheremo l'efficienza operativa e accelereremo l'impegno digitale".Si prevede che l'acquisizione avrà unrettificato di Western Union di oltre 0,10 dollari nel primo anno intero dopo la chiusura e genererà circa 30 milioni di dollari di sinergie di costo annuali a regime entro i primi 24 mesi, con un potenziale ulteriore incremento derivante dalle sinergie di fatturato derivanti dall'integrazione delle capacità di Intermex nella rete di partner e clienti di Western Union.