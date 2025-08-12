Borgosesia, sottoscritte nuove obbligazioni per 2,6 milioni di euro. Totale a 19,5 milioni

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha comunicato che al termine delsenior, non garantito, non convertibile e non subordinato - denominato "Borgosesia 2025-2028 TV" - risultano pervenute richieste di sottoscrizione per 2,575 milioni di euro.Al termine del quinto periodo di sottoscrizione il prestito risulta quind. La società si riserva, nei prossimi mesi ed in dipendenza delle attività di investimento programmate, l'apertura di un sesto periodo di sottoscrizione, per la parte rimanente (0,55 milioni), sino al raggiungimento dell'importo massimo di 20 milioni.