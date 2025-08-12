Milano 14:02
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,09%

Hang Seng a 24.929,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,09%
Indice Hang Seng +0,09% a quota 24.929,34 all'apertura pomeridiana.
