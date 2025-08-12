Milano
14:02
41.741
+0,38%
Nasdaq
11-ago
23.527
0,00%
Dow Jones
11-ago
43.975
0,00%
Londra
14:02
9.133
+0,04%
Francoforte
14:02
23.965
-0,48%
Martedì 12 Agosto 2025, ore 14.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,09%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,09%
Hang Seng a 24.929,34 punti
In breve
,
Finanza
12 agosto 2025 - 07.10
Indice Hang Seng +0,09% a quota 24.929,34 all'apertura pomeridiana.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,73%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,11%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,52%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,18%
Altre notizie
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,28%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,18%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,07%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,27%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,2%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,49%