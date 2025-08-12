Friends debutta su EGM. Prima SPAC su Euronext nel 2025

(Teleborsa) - Debutta il titolo Friends
su Euronext Growth Milan. Friends è una special purpose acquisition company (SPAC), costituita in Italia con l’obiettivo di reperire le risorse finanziarie necessarie e funzionali per realizzare, previa attività di ricerca e di selezione, un’operazione di acquisizione e/o aggregazione con una società operativa.
La missione della SPAC
, promossa dall’imprenditore Bruno Belgioco, è investire in aziende che non solo generano rendimenti finanziari sostenibili, ma che dimostrano anche un impatto positivo tangibile e significativo sulle comunità in cui operano.
Friends rappresenta la quarantatreesima ammissione del 2025 su Euronext
, ed è la prima SPAC ad essere ammessa su Euronext quest’anno.
In fase di collocamento
la società ha raccolto 14 milioni di euro. La capitalizzazione
di mercato all’IPO
è pari a 14,1 milioni. Bruno Belgioco, Fondatore e Anchor Investor di Friends
, ha detto: “Con Friends portiamo in Borsa Italiana un progetto che unisce capitali e impatto sociale
. Abbiamo individuato un target che opera in settori che valgono complessivamente oltre 40 miliardi di euro in Italia, come mobilità sostenibile, salute e inclusione, con un approccio che misura sia i ritorni finanziari sia quelli sociali. Il nostro impegno è dimostrare che creare valore per gli investitori e generare benefici per la comunità possono coesistere
e rafforzarsi a vicenda".