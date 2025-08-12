Spazio: chiuso con successo il terzo lancio di Star Bottle

(Teleborsa) - Nella serata del 10 agosto si è compiuto con successo ill'iniziativa che consente di inviare messaggi, immagini e video verso lo spazio profondo. Questa edizione ha portato i pensieri terrestri versola luna ghiacciata di Saturno ricca di misteri e potenziali rivelazioni scientifiche;stella brillante e simbolo di connessione universale; e il cuore stesso della nostra galassia, la Via Lattea.Il lancio, effettuato tramite lae autorizzato dal, ha coinvolto migliaia di partecipanti da tutto il mondo. Ogni messaggio, dopo essere stato trasmesso con tecnologia avanzata, è stato certificato ufficialmente con un documento digitale che attesta l'avvenuto invio."Questa edizione ha consolidato il ruolo di Star Bottle come progetto culturale, tecnologico ed emozionale, capace di creare una nuova forma di comunicazione tra l'essere umano e l'Universo – ha commentato–. I numeri parlano chiaro: rispetto allo scorso anno, abbiamo registrato un incremento significativo delle partecipazioni, con una varietà di messaggi che testimoniano il bisogno universale di lasciare una traccia, di raccontarsi, di connettersi attraverso lo spazio".La scelta delle destinazioni, si legge nel comunicato, "ha suscitato grande interesse. Titano ha affascinato per la sua vicinanza al tema dell'abitabilità, Vega ha evocato suggestioni letterarie e fantascientifiche, mentre la Via Lattea ha rappresentato la cornice simbolica di ogni messaggio: un viaggio poetico verso il centro della nostra esistenza cosmica".Ma Star Bottle non si ferma qui. L'iniziativa è pronta a rilanciare: un nuovo lancio spaziale è già previsto per dicembre 2025, con "novità ancora più sorprendenti". I dettagli saranno svelati nelle prossime settimane. Nel frattempo, la piattaforma continua a offrire la possibilità di inviare messaggi personalizzati in qualsiasi momento, anche sotto forma di gift card, ideali per chi desidera regalare un pensiero "spaziale" per un'occasione speciale.