Analisi Tecnica: USD/YEN del 12/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

La giornata del 12 agosto chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un -0,18%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 148,092. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 147,613. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 148,571.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
