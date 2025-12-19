Milano 18-dic
Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 18/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre

Appiattita la performance del cross americano contro Yen, che porta a casa un modesto -0,03%.

Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 156,009, mentre i supporti sono stimati a 154,917. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 157,101.


