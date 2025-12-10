Analisi Tecnica: USD/YEN del 9/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre
Discreta performance per il cross americano contro Yen, che si è attestato a 156,838.
Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 157,374. Possibile una discesa fino al bottom 155,765. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 158,983.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)