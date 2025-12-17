Milano 12:05
Analisi Tecnica: USD/YEN del 16/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre

Discesa moderata per il cross americano contro Yen, che chiude la giornata del 16 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,33% rispetto alla seduta precedente.

Analizzando lo scenario del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 154,363. Prima resistenza a 155,461. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 153,997.


