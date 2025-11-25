Analisi Tecnica: USD/YEN del 24/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Allunga timidamente il passo il cross americano contro Yen, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,23%.
L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 157,418 e primo supporto individuato a 156,343. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 158,493.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)