Analisi Tecnica: USD/YEN del 24/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Allunga timidamente il passo il cross americano contro Yen, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,23%.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 157,418 e primo supporto individuato a 156,343. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 158,493.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
