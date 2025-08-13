Milano 12-ago
41.935 0,00%
Nasdaq 12-ago
23.839 +1,33%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12-ago
9.148 0,00%
Francoforte 12-ago
24.025 0,00%

Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,85%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 3.665,92 punti

Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dello 0,85%, dopo aver aperto a 3.665,92.
