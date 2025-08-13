Milano 12-ago
41.935 0,00%
Nasdaq 12-ago
23.839 +1,33%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12-ago
9.148 0,00%
Francoforte 12-ago
24.025 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,88%

Hang Seng a 25.439,91 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng +1,88% a quota 25.439,91 all'apertura pomeridiana.
