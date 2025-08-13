Milano 12:04
42.160 +0,53%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:04
9.156 +0,09%
Francoforte 12:04
24.223 +0,82%

Borsa Italiana, in rialzo il controvalore degli scambi del 12/08/2025

Finanza
Borsa Italiana, in rialzo il controvalore degli scambi del 12/08/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 2,41 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,31 miliardi della seduta precedente.

I volumi si sono attestati a 0,41 miliardi di azioni, rispetto a 0,47 miliardi precedenti.

Tra i 629 titoli scambiati sul listino milanese, 337 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 252 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 40 azioni.





(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)
Condividi
```