Bullish prezza l'IPO sopra la forchetta e raccoglie 1,1 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Bullish
, piattaforma di asset digitali, ha prezzato a 37,00 dollari per azione la sua offerta pubblica iniziale (IPO)
di 30.000.000 di azioni ordinarie. Si tratta di un valore superiore alla forchetta individuata in precedenza
(giù aumentata dalle indicazioni iniziali).
L'offerta ha raccolto
quindi 1,11 miliardi di dollari, valutando la società a 5,41 miliardi di dollari.
Le azioni inizieranno a essere negoziate sul New York Stock Exchange
(NYSE) oggi 13 agosto 2025 con il simbolo "BLSH".
Inoltre, Bullish ha concesso agli underwriter un'opzione
di 30 giorni per l'acquisto di un massimo di 4.500.000 azioni ordinarie aggiuntive, al prezzo di offerta pubblica iniziale, al netto di sconti e commissioni di sottoscrizione.