Milano 12:06
42.162 +0,54%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:06
9.157 +0,10%
Francoforte 12:06
24.227 +0,84%

Bullish prezza l'IPO sopra la forchetta e raccoglie 1,1 miliardi di dollari

Finanza, IPO
Bullish prezza l'IPO sopra la forchetta e raccoglie 1,1 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Bullish, piattaforma di asset digitali, ha prezzato a 37,00 dollari per azione la sua offerta pubblica iniziale (IPO) di 30.000.000 di azioni ordinarie. Si tratta di un valore superiore alla forchetta individuata in precedenza (giù aumentata dalle indicazioni iniziali).

L'offerta ha raccolto quindi 1,11 miliardi di dollari, valutando la società a 5,41 miliardi di dollari.

Le azioni inizieranno a essere negoziate sul New York Stock Exchange (NYSE) oggi 13 agosto 2025 con il simbolo "BLSH".

Inoltre, Bullish ha concesso agli underwriter un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di un massimo di 4.500.000 azioni ordinarie aggiuntive, al prezzo di offerta pubblica iniziale, al netto di sconti e commissioni di sottoscrizione.
Condividi
```