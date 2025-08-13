Finecobank, Equita alza il prezzo obiettivo

(Teleborsa) - Avanza bene il titolo Fineco
che sta mettendo a segno un modesto profit a +1,18%.
A fare da assist alle azioni è la conferma del giudizio "buy" da parte degli analisti di Equita che allo stesso tempo hanno rivisto al rialzo il target price a 21,5 euro.
La scorsa settimana Finecobank ha annunciato una raccolta netta
in forte rialzo (+62%) a luglio a 1,2 miliardi di euro.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Lo studio del leader italiano nell'equity trading
presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 18,7 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 18,89. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 18,57.