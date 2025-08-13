Germania, inflazione luglio confermata stabile al 2%

(Teleborsa) - Si mantiene stabile l'inflazione in Germania a luglio
2025. Lo segnalano i dati pubblicati dall'ufficio statistico federale Destatis, in linea con i dati di fine mese, che indicavano un incremento del 2% su base annua
, rispetto al 2% rilevato nel mese precedente.
Su base mensile
, si registra una crescita dello 0,3%, uguale alla stima preliminare, dopo il dato in invariato di giugno.
Quanto all'inflazione armonizzata
, ha registrato una crescita dello 0,4% su mese (come la stima iniziale) e un aumento dell'1,8% su anno (come il dato preliminare).