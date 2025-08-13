Milano 12-ago
Giappone, prezzi alla produzione salgono più delle attese a luglio

(Teleborsa) - Aumentano leggermente più delle attese i prezzi alla produzione in Giappone nel mese di luglio 2025. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 2,6% su base annua, contro il +2,9% del mese precedente. Le attese erano per una crescita del 2,5%.

Su base mensile, i prezzi all'industria hanno registrato una variazione positiva pari a +0,2%, dopo il -0,1% del mese precedente e contro il +0,2% atteso.

I prezzi import hanno segnato una crescita dell'1,1% su base mensile e un calo del 5,1% su base tendenziale. I prezzi export sono aumentati dello 0,3% su base mensile e un calo dell'1,1% su base annuale.
