Milano 15:48
42.253 +0,76%
Nasdaq 15:48
23.948 +0,46%
Dow Jones 15:48
44.795 +0,76%
Londra 15:48
9.155 +0,07%
Francoforte 15:48
24.214 +0,79%

Gildan acquista HanesBrands per 4,4 miliardi di dollari

Finanza
Gildan acquista HanesBrands per 4,4 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Gildan Activewear, produttore canadese di abbigliamento, acquisirà HanesBrands, multinazionale americana di abbigliamento, in una transazione dall'equity value di circa 2,2 miliardi di dollari e un enterprise value di circa 4,4 miliardi di dollari, sulla base del prezzo di chiusura delle azioni ordinarie Gildan dell'11 agosto 2025.

Gildan ha identificato almeno 200 milioni di dollari di sinergie di costo annuali previste a regime per la supply chain, le operazioni e le spese generali e amministrative (SG&A) che prevede di realizzare entro tre anni, con circa 50 milioni di dollari da realizzare nel 2026, circa 100 milioni di dollari nel 2027 e circa 50 milioni di dollari nel 2028. Includendo queste sinergie, l'EBITDA rettificato pro forma delle attività combinate sarebbe stato di circa 1,6 miliardi di dollari per i dodici mesi conclusi il 29 giugno 2025.

Si prevede che la transazione avrà un effetto immediatamente positivo sull'utile per azione rettificato e un effetto positivo superiore al 20% sull'utile per azione diluito rettificato pro forma, per sinergie annuali previste a regime di 200 milioni di dollari.

Una volta conclusa la transazione, la sede centrale di Gildan continuerà a essere a Montréal, Québec, e la società risultante dalla fusione manterrà una forte presenza a Winston-Salem, Carolina del Nord. Inoltre, Gildan intende avviare una valutazione delle alternative strategiche per HanesBrands Australia, che potrebbe includere una vendita o un'altra transazione.

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
Condividi
```