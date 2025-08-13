Match Group paga 14 milioni di dollari alla FTC per risolvere accuse di pratiche ingannevoli

Match Group

(Teleborsa) -, gruppo statunitense che controlla servizi di incontri online come Tinder, Match, OkCupid, PlentyOfFish e altri, ha, interrompere definitivamente le false dichiarazioni sulle garanzie e il blocco degli account a pagamento per i consumatori e semplificare le procedure di cancellazione di Match.com per risolvere le accuse dellastatunitense.Nella sua, la FTC aveva affermato che Match: ha indotto in modo ingannevole i consumatori ad abbonarsi a Match.com promettendo loro un abbonamento gratuito di sei mesi se non avessero "incontrato qualcuno di speciale", senza specificare adeguatamente che i consumatori dovevano soddisfare diversi requisiti onerosi prima che l'azienda onorasse la sua garanzia; ha sospeso ingiustamente gli account degli utenti che avevano presentato senza successo controversie sulla fatturazione, trattenendo i loro soldi senza fornire i servizi a pagamento; e ha reso difficile per gli utenti annullare i propri abbonamenti.Oltre a richiedere a Match il pagamento di 14 milioni di dollari, che la FTC, l'ordinanza proposta richiede inoltre a Match di: divulgare in modo chiaro e visibile i termini della sua "garanzia di sei mesi", nonché qualsiasi altra restrizione, limitazione o condizione sostanziale relativa alle garanzie; non travisare alcuna restrizione, limitazione o condizione sostanziale relativa alle garanzie; astenersi dal vendicarsi, minacciare di intraprendere azioni avverse o intraprendere qualsiasi azione avversa nei confronti dei consumatori che presentano controversie sulla fatturazione e negare ai consumatori che presentano controversie sulla fatturazione l'accesso a beni o servizi a pagamento; e fornire meccanismi semplici per consentire ai consumatori di annullare i propri abbonamenti.