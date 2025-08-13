Milano 15:50
Olimpiadi, MIT: a Livigno bacino di neve artificiale da 203mila metri cubi

(Teleborsa) - Sul Monte Sponda di Livigno, a 2.600 metri di altezza, sta nascendo uno dei bacini per neve artificiale più grandi d’Europa. Un’infrastruttura strategica, realizzata grazie all’impegno del MIT e di SIMICO, che testimonia l’imponenza e la complessità dei lavori per i Giochi Milano Cortina 2026. Lo comunica il Ministero.

Vicino al Livigno Snow Park — che ospiterà le gare di snowboard e freestyle — il bacino, con una capacità di 203.000 metri cubi, è una diga realizzata con materiali naturali e garantirà acqua per innevare tutta la ski area Mottolino.
In un ciclo virtuoso e sostenibile, la terra proveniente dagli scavi viene riutilizzata per modellare e migliorare le piste, ottimizzando risorse e riducendo impatti.

Un’opera che resterà come eredità per il territorio: non solo sosterrà le competizioni olimpiche, ma assicurerà ogni anno l’innevamento anticipato e la competitività turistica di una delle località di montagna più amate al mondo.
