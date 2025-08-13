Milano 15:53
USA, Trump: parlerò con i leader europei, vogliono arrivare a un accordo

Economia
(Teleborsa) - "Tra poco parlerò con i leader europei. Sono persone fantastiche che vogliono vedere un accordo raggiunto". Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post sul suo social Truth.

Poco dopo mezzogiorno, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Berlino in vista della videoconferenza ospitata dalla Germania con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i leader europei.

Trump ospiterà Putin per dei colloqui in Alaska venerdì 15 agosto, in un incontro che il presidente USA ha definito "esplorativo" nell'ambito degli sforzi per porre fine alla guerra russo-ucraina.

"I media sono molto ingiusti sul mio incontro con Putin", ha scritto Trump in un post successivo. "Citano costantemente perdenti licenziati e persone davvero stupide come John Bolton, che ha appena detto che, nonostante l'incontro si svolga su suolo americano, "Putin ha già vinto", ha aggiunto. Bolton è stato Consigliere per la sicurezza nazionale, nominato da Trump, poi licenziato il 10 settembre 2019, benché Bolton abbia sostenuto di aver dato le dimissioni di sua iniziativa.
