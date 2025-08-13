USA, Trump: parlerò con i leader europei, vogliono arrivare a un accordo

(Teleborsa) - "Tra poco parlerò con i. Sono persone fantastiche che". Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti,, in un post sul suo social Truth.Poco dopo mezzogiorno, il presidente ucrainoin vista della videoconferenza ospitata dalla Germania con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i leader europei.Trump ospiterà Putin per dei, in un incontro che il presidente USA ha definito "esplorativo" nell'ambito degli sforzi per porre fine alla guerra russo-ucraina."I", ha scritto Trump in un post successivo. "Citano costantemente perdenti licenziati e persone davvero stupide come John Bolton, che ha appena detto che, nonostante l'incontro si svolga su suolo americano, "Putin ha già vinto", ha aggiunto. Bolton è stato Consigliere per la sicurezza nazionale, nominato da Trump, poi licenziato il 10 settembre 2019, benché Bolton abbia sostenuto di aver dato le dimissioni di sua iniziativa.