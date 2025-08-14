Deere, ricavi e utili in calo nel terzo trimestre

Deere

(Teleborsa) -, una delle principali aziende al mondo nella produzione di macchine agricole, ha registrato undi 1,289 miliardi di dollari per ilterminato il 27 luglio 2025, pari a 4,75 dollari per azione, rispetto all'utile netto di 1,734 miliardi di dollari, pari a 6,29 dollari per azione, registrato nel trimestre al 28 luglio 2024. Nei primi nove mesi dell'anno, l'utile è stato di 3,962 miliardi di dollari, pari a 14,57 dollari per azione, rispetto ai 5,855 miliardi di dollari, pari a 21,04 dollari per azione, registrati nello stesso periodo dell'anno precedente.Lea livello mondiale sono diminuiti del 9%, attestandosi a 12,018 miliardi di dollari, nel terzo trimestre del 2025, e del 18%, attestandosi a 33,290 miliardi di dollari, nei nove mesi. Il fatturato netto è stato di 10,357 miliardi di dollari per il trimestre e di 28,338 miliardi di dollari per i nove mesi, rispetto - rispettivamente - a 11,387 miliardi di dollari e 35,484 miliardi di dollari dell'anno scorso., abbiamo adattato la produzione alla domanda al dettaglio, consentendo alla nostra azienda e ai nostri concessionari di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei clienti - ha affermato il- Continuando a gestire l'elevato livello di attrezzature usate nel settore, stiamo costruendo un mercato più sano per tutti - i nostri clienti, i nostri concessionari e la nostra attività - anche in questi tempi difficili".La societàche l'utile netto attribuibile a Deere & Company per l'si attesterà tra 4,75 e 5,25 miliardi di dollari."Continuiamo a impegnarci a fornire soluzioni che rispondano alle esigenze attuali dei nostri clienti, gettando al contempo le basi per la crescita futura. Ad esempio, il crescente utilizzo e la comprovata efficacia sul campo di tecnologie avanzate, come See & Spray e Harvest Settings Automation, consentono ai clienti di migliorare la produttività e di affrontare al meglio le sfide del settore - ha osservato May - I risultati positivi che stiamo ottenendo".