USA, prezzi produzione salgono più delle attese a luglio: +3,3% su anno

(Teleborsa) - Accelera più delle attese la crescita, a luglio 2025, dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), i prezzi alla produzione hanno segnato un +0,9% su base mensile, dopo dato invariato del mese precedente e contro il +0,2% stimato dagli analisti.

Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 3,3%, superiore al consensus (+2,5%) e al mese precedente (+2,4%).

I prezzi dei beni e servizi "core", ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, hanno registrato una salita dello 0,9% su base mensile (+0% il mese precedente e +0,2% atteso), mentre su anno registrano un +3,7% contro il +2,6% del mese precedente (+2,9% atteso).

(Foto: Clayton Cardinalli su Unsplash)
