Wall Street debole dopo che i prezzi alla produzione accelerano a luglio

(Teleborsa) - Seduta debole a Wall Street
, dopo che i prezzi alla produzione degli Stati Uniti sono aumentati più del previsto a luglio
sulla scia di un balzo dei costi di servizi e beni, facendo temere per una ripresa dell'inflazione nei prossimi mesi. La lettura è stata sorprendente, soprattutto perchè arriva dopo quella che ha indicato un moderata crescita dei prezzi al consumo sempre a luglio.
Secondo i dati del Dipartimento del Lavoro americano, i prezzi alla produzione hanno segnato
un +0,9% su base mensile, dopo il dato invariato del mese precedente e contro il +0,2% stimato dagli analisti. Sempre sul fronte macro, sono scese
poco più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione
negli USA nell'ultima settimana.
Il rosso odierno arriva comunque dopo i solidi guadagni dei giorni scorsi
: ieri l'S&P 500 e il NASDAQ Composite hanno registrato nuovi massimi storici, mentre il Dow Jones Industrial Average ha chiuso in rialzo di oltre l'1%.
A spingere gli acquisti sono state le scommesse sempre più forti su un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a settembre
. Il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha affermato
che un taglio più aggressivo di mezzo punto percentuale dovrebbe essere sul tavolo, in parte a causa delle forti revisioni al ribasso della crescita dell'occupazione a giugno e maggio. Mary Daly, presidente della Federal Reserve di San Francisco, ha detto
oggi che non vede la necessità di un taglio di 50 punti base il mese prossimo.
Tra chi ha diffuso i conti prima della campanella
, Deere
ha registrato
ricavi e utili in calo nel terzo trimestre; Tapestry
ha segnalato
un fatturato annuo record di 7 miliardi di dollari trainato dal marchio Coach; Advance Auto Parts
ha abbassato
la guidance sull'utile per maggiori oneri finanziari netti; Birkenstock
ha confermato
la guidance dopo un utile trimestrale in aumento del 73%.
Guardando ai principali indici
di Wall Street, il Dow Jones
lima lo 0,32%; sulla stessa linea, l'S&P-500
ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 6.448 punti. Senza direzione il Nasdaq 100
(-0,18%); con analoga direzione, pressoché invariato l'S&P 100
(-0,13%).