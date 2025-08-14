Wizz Air, nuove rotte da Roma Fiumicino per Brasov, Glasgow e Bordeaux

Wizz Air

(Teleborsa) -, compagnia aerea low-cost ungherese, ha annunciato il lancio di. Questo annuncio conferma ancora una volta l'importanza di Roma Fiumicino, con il mercato italiano che è attualmente il primo Paese per passeggeri trasportati nell'intero network di Wizz Air.Le nuove rotte che saranno lanciate da Roma Fiumicino sono: Brasov (Romania):il martedì, giovedì e sabato, con il primo volo il 27 gennaio 2026; Glasgow (Scozia): tre voli settimanali il lunedì, mercoledì e venerdì, con il primo volo il 27 ottobre; Bordeaux (Francia): tre voli settimanali il martedì, il giovedì e il sabato, con il primo volo il 28 ottobre.Roma Fiumicino è la: la compagnia aerea opera attualmente 60 rotte verso 25 Paesi, offrendo una copertura capillare che include popolari destinazioni europee e mete estive nel Mediterraneo.Con oltre 600 posti di lavoro creati a Roma e una, Wizz Air continua a investire nella capitale e nel Paese, operando attualmente quasi 230 rotte verso oltre 80 destinazioni in 30 paesi, offrendo più di 13 milioni di posti.