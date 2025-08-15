Milano
Venerdì 15 Agosto 2025, ore 14.12
Borsa chiusa a Mumbai
Calendar
,
Finanza
15 agosto 2025 - 07.30
(Teleborsa) - Oggi, 15 agosto, a Mumbai le contrattazioni sono chiuse in occasione del Giorno dell'Indipendenza.
