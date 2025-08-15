Milano 14-ago
Il Nasdaq-100 passa di mano a 23.716,93 punti

Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,48% alle 19:30
L'indice del listino high-tech USA tratta in ribasso dello 0,48% alle 19:30 e si muove appena sotto la parità a 23.716,93 punti.
