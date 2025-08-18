Clima, Mosca è la città più inquinante d'Europa. In top ten anche Torino

(Teleborsa) - È Mosca
la città più inquinante d'Europa con oltre 141 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti
, seguita da Istanbul
(87,4 Mt) e San Pietroburgo
(53 Mt). È quanto emerge dal nuovo ranking 2025 di Ener2Crowd secondo il quale in Italia il primo posto è occupato da Torino che si piazza al 7° posto in Europa con 23 milioni di tonnellate di CO2. Subito dietro si piazzano altre capitali e metropoli del continente, come Francoforte, Atene, Berlino e Parigi. In classifica anche Bologna
(7,3 Mt) e Piacenza
(1,6 Mt).
"Il caldo estremo che stiamo vivendo non è un’eccezione, ma il volto più tangibile della crisi climatica", ha sottolinea Niccolò Sovico
, CEO di Ener2Crowd. "Possiamo ancora invertire la rotta —ha aggiunto — ma dobbiamo agire subito".
I dati
sono stati elaborati da Ener2Crowd, piattaforma ed app per gli investimenti ESG, basandosi su quanto rilevato dai ricercatori Ting Wei, Junliang Wu e Shaoqing Chen della School of Environmental Science and Engineering presso la Sun Yat-sen University in Cina nella loro ricerca "Keeping Track of Greenhouse Gas Emission Reduction Progress and Targets in 167 Cities Worldwide".
"Per rispettare l’Accordo di Parigi serve uno sforzo senza precedenti: ridurre del 45% le emissioni entro il 2030. È l’unico modo per restare entro +1,5°C", ha dichiarato Paolo Baldinelli
, Executive Chairman e co-fondatore della società.(Foto: Marek Piwnicki on Unsplash)