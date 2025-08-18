Clima, Mosca è la città più inquinante d'Europa. In top ten anche Torino

(Teleborsa) - Èla città più inquinante d'Europa con oltre, seguita da(87,4 Mt) e(53 Mt). È quanto emerge dal nuovo ranking 2025 di Ener2Crowd secondo il quale in Italia il primo posto è occupato da Torino che si piazza al 7° posto in Europa con 23 milioni di tonnellate di CO2. Subito dietro si piazzano altre capitali e metropoli del continente, come Francoforte, Atene, Berlino e Parigi. In classifica anche(7,3 Mt) e(1,6 Mt)."Il caldo estremo che stiamo vivendo non è un’eccezione, ma il volto più tangibile della crisi climatica", ha sottolinea, CEO di Ener2Crowd. "Possiamo ancora invertire la rotta —ha aggiunto — ma dobbiamo agire subito".sono stati elaborati da Ener2Crowd, piattaforma ed app per gli investimenti ESG, basandosi su quanto rilevato dai ricercatori Ting Wei, Junliang Wu e Shaoqing Chen della School of Environmental Science and Engineering presso la Sun Yat-sen University in Cina nella loro ricerca "Keeping Track of Greenhouse Gas Emission Reduction Progress and Targets in 167 Cities Worldwide"."Per rispettare l’Accordo di Parigi serve uno sforzo senza precedenti: ridurre del 45% le emissioni entro il 2030. È l’unico modo per restare entro +1,5°C", ha dichiarato, Executive Chairman e co-fondatore della società.