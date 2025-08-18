Milano 17:35
CREDEM, operatività sul buyback

Azioni proprie, Finanza
CREDEM, operatività sul buyback
(Teleborsa) - Credito Emiliano ha comunicato che tra l'11 e il 15 agosto 2025, ha acquistato 3.000 azioni proprie (pari allo 0,001% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 13,50 euro per un controvalore complessivo di 40.490,10 euro, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie.

A seguito delle operazioni finora effettuate, l'Istituto di credito detiene 1.525.868 azioni proprie pari allo 0,44% del capitale sociale.

Intanto, a Milano, CREDEM registra una flessione dello 0,43% rispetto alla vigilia e si attesta a 13,82 euro.




