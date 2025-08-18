CREDEM, operatività sul buyback

(Teleborsa) - Credito Emiliano
ha comunicato che tra l'11 e il 15 agosto 2025, ha acquistato 3.000 azioni proprie
(pari allo 0,001% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 13,50 euro per un controvalore
complessivo di 40.490,10 euro
, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie.
A seguito delle operazioni finora effettuate, l'Istituto di credito detiene 1.525.868 azioni proprie pari allo 0,44% del capitale sociale.
Intanto, a Milano, CREDEM
registra una flessione dello 0,43% rispetto alla vigilia e si attesta a 13,82 euro.