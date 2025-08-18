CREDEM, operatività sul buyback

Credito Emiliano

CREDEM

(Teleborsa) -ha comunicato che tra l'11 e il 15 agosto 2025, ha(pari allo 0,001% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 13,50 euro per uncomplessivo di, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie.A seguito delle operazioni finora effettuate, l'Istituto di credito detiene 1.525.868 azioni proprie pari allo 0,44% del capitale sociale.Intanto, a Milano,registra una flessione dello 0,43% rispetto alla vigilia e si attesta a 13,82 euro.