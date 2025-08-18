ELES, KT&Partners conferma Add: primo semestre in linea, OPAS a sconto

ELES

(Teleborsa) - KT&Partners ha confermato il(a, per un potenziale upside del 39%) e la) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore.Gli analisti ricordano che, il 4 agosto 2025,ha concluso la sua offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria parziale (OPAS) su ELES, acquisendo 1,51 milioni di azioni tramite l'offerta (e i restanti 3,66 milioni al di fuori della finestra di offerta), raggiungendo una quota di capitale del 29,0% (27,2% dei diritti di voto; 28,2% escludendo le azioni proprie) e diventandone il principale azionista. L'offerta di 2,25 euro è inferiore del 42% al target price di 3,19 euro (e inferiore all'intervallo compreso tra 2,83 e 3,37 euro indicato nel parere di congruità indipendente) e implica un EV/EBITDA per l'esercizio 2025 di 5,7 volte rispetto a 8,2 volte di KT&Partners, "", si legge nella ricerca.Poiché i risultati preliminari di ELES per il primo semestre del 2025 sono sostanzialmente in linea con le aspettative, KT&Partners ha confermato le ultime stime pubblicate lo scorso maggio, in attesa della pubblicazione dei risultati completi del primo semestre del 2025 il 26 settembre 2025. Confermato un fatturato per l'esercizio 2025 di 41 milioni di euro (+12,2% su base annua), con. Si prevede che la crescita sarà trainata da un rimbalzo dei semiconduttori (26,5 milioni di euro, +12,5% anno su anno), supportato dai segmenti AI e HPC, nonostante la debolezza prevista nel settore Automotive. Il segmento A&D (14 milioni di euro, +15,2%) continua a beneficiare dell'aumento dei budget globali per la difesa. L'EBITDA previsto per l'esercizio 2025 è di 6,7 milioni di euro, con un margine stabile del 16,4%. La liquidità netta prevista per l'esercizio 2025 è di 0,8 milioni di euro.