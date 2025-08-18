Milano 17:35
Google, accordo con Kairos Power per piccolo reattore nucleare modulare in Tennessee

Energia, Finanza
(Teleborsa) - Google, Kairos Power e la Tennessee Valley Authority (TVA) hanno annunciato una nuova collaborazione per contribuire a soddisfare la crescente domanda energetica degli Stati Uniti e rafforzare la leadership del Paese nell'energia nucleare avanzata. Attraverso un nuovo accordo di acquisto di energia (PPA) tra Kairos Power e TVA, la centrale Hermes 2 di Kairos Power a Oak Ridge, nel Tennessee, fornirà fino a 50 megawatt (MW) di energia affidabile, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alla rete TVA che alimenta i data center di Google (società controllata da Alphabet) in Tennessee e Alabama.

TVA è la prima utility statunitense a firmare un PPA per l'acquisto di elettricità da un reattore avanzato di IV generazione, e Hermes 2 è il primo impianto nell'ambito dell'accordo storico tra Kairos Power e Google per consentire l'entrata in funzione di 500 MW di nuova capacità nucleare avanzata entro il 2035 a supporto della crescita di Google. Per accelerare la fornitura di energia pulita a Google, Kairos Power aumenterà la potenza di Hermes 2 da 28 MW a 50 MW generati da un singolo reattore, la cui entrata in funzione è prevista per il 2030.

"Per alimentare il futuro, dobbiamo aumentare la disponibilità di fonti energetiche intelligenti e costanti - ha affermato Amanda Peterson Corio, Global Head of Data Center Energy di Google - Questa collaborazione con TVA, Kairos Power e la comunità di Oak Ridge accelererà l'implementazione di tecnologie nucleari innovative e contribuirà a soddisfare le esigenze della nostra crescente economia digitale, apportando al contempo energia costante e priva di emissioni di carbonio al sistema elettrico".

(Foto: Pawel Czerwinski su Unsplash)
