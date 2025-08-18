Milano
Lunedì 18 Agosto 2025, ore 09.56
Indice servizi Giappone (MoM) in giugno
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
18 agosto 2025 - 07.00
Giappone,
Indice servizi in giugno su base mensile (MoM) +0,5%
, in aumento rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,3%).
