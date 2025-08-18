Intesa Sanpaolo, per Fideuram la formazione è il motore della crescita

Gruppo Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - In un contesto in continua evoluzione come quello del private banking,conferma il proprio impegno a investire sullee sulle, per affrontare le nuove sfide del settore e guidarne il cambiamento. Ladel– con i suoi 6.940 professionisti della consulenza – continua a scommettere sull’ingresso di nuove figure professionali, sulla formazione e sulla valorizzazione del talento. Nel 2024 idelle reti Fideuram hanno seguito oltre 590.000 ore di formazione: un impegno costante per migliorare la qualità della consulenza, rafforzare la relazione con la clientela e sostenere l’educazione finanziaria del Paese.Cuore di questa strategia è il, polo formativo fondato nel 2013, riconosciuto oggi come punto di riferimento per tutto il settore. Attraverso programmi di eccellenza, sviluppati in collaborazione con istituzioni accademiche e supportati da piattaforme digitali avanzate, il Campus promuove una crescita continua delle competenze, che rendono Fideuram – ISPB un ambiente professionale dinamico e attrattivo.Tra i numerosifigura anche la, in partnership con l’, che nel solo 2024 ha qualificato 115 private banker, portando il totale a 1.400 professionisti accreditati dall’inizio del progetto.Formare significa anche preparare il futuro e, lo scorso 10 luglio, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, si è tenuta la quarta edizione di "". L’evento è dedicato ai private banker under 40 delle reti Fideuram, Sanpaolo Invest, IW Private Investments, Fideuram Direct e Intesa Sanpaolo Private Banking, nel quale oltre 700 giovani professionisti hanno partecipato a una giornata di confronto, ispirazione e networking. Un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e rilanciare una visione moderna del consulente finanziario, sempre più orientato all’ascolto e all’analisi dei bisogni della clientela."Siete nel posto giusto, al momento giusto» – ha ricordato durante la giornata, AD e DG di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking – «Vogliamo continuare a crescere con comunità, grazie a persone come voi, che ogni giorno costruiscono il futuro della nostra azienda".Anche sul fronte deii numeri confermano il percorso di crescita: nei primi cinque mesi del 2025 sono stati inseriti 215 nuovi private banker, con l’obiettivo di raggiungere 500 nuovi professionisti nel corso dell’anno, attraverso selezioni mirate, percorsi strutturati di onboarding e valorizzazione della mobilità interna.