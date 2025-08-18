Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:45
23.718 +0,03%
Dow Jones 21:45
44.938 -0,02%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Intesa Sanpaolo, per Fideuram la formazione è il motore della crescita

Economia
Intesa Sanpaolo, per Fideuram la formazione è il motore della crescita
(Teleborsa) - In un contesto in continua evoluzione come quello del private banking, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking conferma il proprio impegno a investire sulle persone e sulle competenze, per affrontare le nuove sfide del settore e guidarne il cambiamento. La Divisione Private del Gruppo Intesa Sanpaolo – con i suoi 6.940 professionisti della consulenza – continua a scommettere sull’ingresso di nuove figure professionali, sulla formazione e sulla valorizzazione del talento. Nel 2024 i private banker delle reti Fideuram hanno seguito oltre 590.000 ore di formazione: un impegno costante per migliorare la qualità della consulenza, rafforzare la relazione con la clientela e sostenere l’educazione finanziaria del Paese.

Cuore di questa strategia è il Campus Fideuram, polo formativo fondato nel 2013, riconosciuto oggi come punto di riferimento per tutto il settore. Attraverso programmi di eccellenza, sviluppati in collaborazione con istituzioni accademiche e supportati da piattaforme digitali avanzate, il Campus promuove una crescita continua delle competenze, che rendono Fideuram – ISPB un ambiente professionale dinamico e attrattivo.

Tra i numerosi progetti strategici figura anche la Certificazione del Consulente Patrimoniale, in partnership con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che nel solo 2024 ha qualificato 115 private banker, portando il totale a 1.400 professionisti accreditati dall’inizio del progetto.

Formare significa anche preparare il futuro e, lo scorso 10 luglio, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, si è tenuta la quarta edizione di "Next Generation". L’evento è dedicato ai private banker under 40 delle reti Fideuram, Sanpaolo Invest, IW Private Investments, Fideuram Direct e Intesa Sanpaolo Private Banking, nel quale oltre 700 giovani professionisti hanno partecipato a una giornata di confronto, ispirazione e networking. Un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e rilanciare una visione moderna del consulente finanziario, sempre più orientato all’ascolto e all’analisi dei bisogni della clientela.

"Siete nel posto giusto, al momento giusto» – ha ricordato durante la giornata Lino Mainolfi, AD e DG di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking – «Vogliamo continuare a crescere con comunità, grazie a persone come voi, che ogni giorno costruiscono il futuro della nostra azienda".

Anche sul fronte dei nuovi ingressi i numeri confermano il percorso di crescita: nei primi cinque mesi del 2025 sono stati inseriti 215 nuovi private banker, con l’obiettivo di raggiungere 500 nuovi professionisti nel corso dell’anno, attraverso selezioni mirate, percorsi strutturati di onboarding e valorizzazione della mobilità interna.
Condividi
```