MFE raggiunge il 43,6% di ProSiebenSat. OPA riaperta fino al 1° settembre

(Teleborsa) - MFE-MEDIAFOREUROPE
(ex Mediaset, che oggi scambia con MFE A
e MFE B
) ha comunicato che, alla scadenza del 13 agosto
2025, l'offerta pubblica di acquisto (OPA
) sulla totalità delle azioni ProSiebenSat.1 Media
è stata accettata per un totale di 23.902.237 azioni. Ciò equivale al 10,26% del capitale sociale e al 10,27% dei diritti di voto.
Al 13 agosto, l'offerente deteneva direttamente
77.607.953 azioni P7. Ciò equivale a circa il 33,31% del capitale sociale e il 33,34% dei diritti di voto.
Il numero totale di azioni P7 per le quali è stata accettata l'OPA, sommato al numero di azioni P7 detenute direttamente dall'offerente o da una persona che agisce congiuntamente con esso o una persona che agisce congiuntamente con l'offerente che ha stipulato accordi per l'acquisto di tali azioni P7, ammonta a 101.510.190 azioni P7. Ciò equivale a circa il 43,57% del capitale sociale
e circa il 43,60% dei diritti di voto.
Il periodo di accettazione supplementare
durerà due settimane, tra il 19 agosto 2025 e il 1° settembre
.