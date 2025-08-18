MFE raggiunge il 43,6% di ProSiebenSat. OPA riaperta fino al 1° settembre

MFE A

(Teleborsa) -(ex Mediaset, che oggi scambia con) ha comunicato che, alla2025, l'offerta pubblica di acquisto () sulla totalità delle azioniè stata accettata per un totale di 23.902.237 azioni. Ciò equivale al 10,26% del capitale sociale e al 10,27% dei diritti di voto.Al 13 agosto, l'offerente77.607.953 azioni P7. Ciò equivale a circa il 33,31% del capitale sociale e il 33,34% dei diritti di voto.Il numero totale di azioni P7 per le quali è stata accettata l'OPA, sommato al numero di azioni P7 detenute direttamente dall'offerente o da una persona che agisce congiuntamente con esso o una persona che agisce congiuntamente con l'offerente che ha stipulato accordi per l'acquisto di tali azioni P7, ammonta a 101.510.190 azioni P7. Ciò equivale a circa ile circa il 43,60% dei diritti di voto.Ildurerà due settimane,