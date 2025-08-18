Oltre 40mila imprese attive in settore tempo libero

(Teleborsa) -arrivafatta di un mosaico di impresetra sport, mare, cultura e divertimento. Secondo l'analisi diu dati Movimprese, al 30 giugno 2025 si contano 41.451 attività impegnate in settori che spaziano dalle esperienze outdoor allasoprattutto nelle attività legate(dalle tradizionali giostre ai servizi di animazione di feste; passando per la gestione di altre attività più innovative come escape room, laser game, campi di airsoft e paintball) che con 9.068 imprese (21,9% del totale) guida la classifica nazionale. Seguono le organizzazioni sportive ed eventi con 7.944 attività (19,2%),organizzato nella vita sociale e turistica del Paese, e lasotto il podio si collocano i centri di fitness (5.771 attività, 13,9%), che intercettano la crescente domanda di benessere e forma fisica, e le discoteche e sale da ballo (3.236 imprese, 7,8%), che mantengono un