USA, indice NAHB agosto scende più delle attese a 32 punti

(Teleborsa) - Peggiora la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'. Ad2025 il dato si è attestato a 32 punti, rispetto ai 33 punti del mese precedente e contro i 34 del consensus.Per quanto riguarda ledell'indice, quello sulle vendite attuali scende di 1 punto a quota 35, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è stabile a 43 punti, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è salito a 22 punti (+2 punti).L'indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta undei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo.