USA, indice NAHB agosto scende più delle attese a 32 punti

(Teleborsa) - Peggiora la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'indice NAHB. Ad agosto 2025 il dato si è attestato a 32 punti, rispetto ai 33 punti del mese precedente e contro i 34 del consensus.

Per quanto riguarda le singole componenti dell'indice, quello sulle vendite attuali scende di 1 punto a quota 35, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è stabile a 43 punti, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è salito a 22 punti (+2 punti).

L'indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo.

(Foto: Sebastian Wagner / Pixabay)
