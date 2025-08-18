Milano 17:35
USA, Indice NAHB in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Indice NAHB in agosto
USA, Indice NAHB in agosto pari a 32 punti, in calo rispetto al precedente 33 punti (la previsione era 34 punti).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
