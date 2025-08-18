Milano
17:35
42.642
-0,03%
Nasdaq
21:58
23.725
+0,06%
Dow Jones
21:58
44.926
-0,05%
Londra
17:35
9.158
+0,21%
Francoforte
17:35
24.315
-0,18%
Lunedì 18 Agosto 2025, ore 22.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Indice NAHB in agosto
USA, Indice NAHB in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
18 agosto 2025 - 16.10
USA,
Indice NAHB in agosto pari a 32 punti
, in calo rispetto al precedente 33 punti (la previsione era 34 punti).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
USA, indice NAHB agosto scende più delle attese a 32 punti
USA, Empire State Index in agosto
Indice GFK Germania in agosto
Indice Sentix Unione Europea in agosto
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 18 agosto 2025
Fiducia consumatori Università Michigan USA in agosto
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in agosto
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 1 agosto
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 8 agosto
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 8 agosto