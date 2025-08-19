Anheuser-Busch investe 15 milioni di dollari nel suo birrificio a St. Louis

Anheuser-Busch

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nella produzione di bevande alcoliche e analcoliche,, come parte dell'investimento di 300 milioni di dollari reso noto a maggio per creare e sostenere posti di lavoro nel settore manifatturiero negli Stati Uniti quest'anno.Il nuovo investimento da 15 milioni di dollari include finanziamenti per l'infrastruttura della catena di approvvigionamento perdi alta qualità al birrificio e una maggiore quantità delle sue birre iconiche a clienti e consumatori."Il nostro ultimo investimento a St. Louis non riguarda solo la creazione di prodotti di altissima qualità realizzati in America: si tratta anche di creare opportunità, promuovere l'innovazione e costruire un futuro più solido per i lavoratori americani, i veterani e l'intera industria manifatturiera statunitense - ha detto il CEO Brendan Whitworth - L'nella nostra città natale, St. Louis, e in tutto lo Stato per i decenni a venire".