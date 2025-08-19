Luce e gas, agosto mese migliore per bloccare tariffe in vista freddo

(Teleborsa) -non solo tempo di vacanze, ma anche momento ideale per approfittare di tariffe particolarmente vantaggiose in vista dei mesipiù freddi. Oggi i prezzi all’ingrosso di luce e gas sono in linea con quelli dell’estate scorsa, ben più bassi rispetto ai valori registrati durante lo scorso autunno e inverno. Una situazione che, tuttavia, potrebbe non durare:Per rispondere a questo dubbio,ha analizzato l’andamento storico dei prezzi tra ilcon la sola esclusione del 2022 che, a causa della crisi energetica, ha avuto un andamento del tutto anomalo. Emerge che in media, tra fine estate e inizio autunno, si registrano aumenti del 24% sull’indice PUN GME (energia elettrica) e del 43% sull’indice PSV (gas naturale)., quando la ripresa delle attività produttive dopo le limitazioni imposte dal Covid ha causato un’impennata dei prezzi proprio in corrispondenza dell’ultimo trimestre dell’anno. I dati relativi agli altri anni, in ogni caso, confermano la tendenza al rialzo.con l’arrivo del fireddo cresce la domanda di energia per il riscaldamento e con essa i prezzi all’ingrosso” spiegaCOO e co-founder di Switcho. “% per il gas rispetto ad agosto. Questo fienomeno si rifilette, nei mesi seguenti, anche sulle bollette delle fiamiglie”.Come proteggersi dai possibili rincari? Una soluzione consiste nel bloccare ora una buona offerta a prezzo fisso, in modo da mantenere invariato il costo della materia prima per uno o due anni, mettendosi al riparo da eventuali aumenti futuri.“Agosto è uno dei periodi migliori per cambiare ofifierta luce e gas” prosegue Vyshka. “Inoltre, è importante muoversi ora perché il cambio di fiornitore richiede dai 45 ai 60 giorni: avviandolo oggi, sarà efifiettivo proprio in tempo per l’autunno, quando i consumi iniziano a crescere”.