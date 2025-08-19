MPS, ok BCE a salita Delfin fino al 20%. Adesioni a OPS su Mediobanca ferme al 19,4%

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di scambiopromossa dasulle azioni ordinarie di, risulta che oggi 19 agosto 2025 sono state presentate 6.675 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 161.803.294, pari al(o al 19,0478% sulle eventuali massime 849.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione).Dopo i balzi delle ultime due sedute, le adesioni hanno rallentato. Secondo le indiscrezioni di vari quotidiani, l'aumento delle adesioni degli ultimi giorni sarebbe. L'intenzione della finanziaria degli eredi di Del Vecchio sarebbe quella di consegnare l'intera sua quota del 19,9% prima dell'assemblea di Mediobanca di giovedì convocata per approvare l'operazione suL'offerta di MPS su Mediobanca è iniziata il 14 luglio 2025 e2025. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.Intanto, secondo quanto riporta l'ANSA citando fonti finanziarie,. La Banca centrale europea (BCE) avrebbe concesso alla holding della famiglia Del Vecchio l'autorizzazione, arrivata lo scorso 12 agosto, a detenere una quota in MPS fino al 19,99%. Ad oggi Delfin detiene il 9,9% dell'istituto senese.con il 19,8% e con l'eventuale adesione all'OPS di Siena su Piazzetta Cuccia la quota in MPS è destinata ad aumentare, fino a rendere Delfin anche primo azionista di Rocca Salimbeni.