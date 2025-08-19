Roma, Mit: Salvini visita cantiere Metro C Piazza Venezia

(Teleborsa) - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini,
ha effettuato oggi un sopralluogo al cantiere della stazione Venezia della linea C della metropolitana di Roma.
Ad accompagnarlo, il Commissario Straordinario Linea C, Maria Lucia Conti,
il Direttore Tecnico di Roma Metropolitane e Rup della linea, Andrea Sciotti, il liquidatore di Roma Metropolitane, Bruno Sed, il Direttore Generale di Metro C Scpa, Mauro D’Angelo, Ilaria Bruni, Ufficio Gabinetto del ministero della Cultura, insieme a Leonardo Nardella e Marta Baumgartner, rispettivamente Direttore Amministrativo e archeologa della Soprintendenza Speciale di Roma del ministero della Cultura.
Il cantiere Venezia - spiega il Mit in una nota - rappresenta una delle sfide ingegneristiche
e archeologiche più complesse a livello internazionale. Nel cuore del centro storico, in un’area densa di monumenti e palazzi di pregio, lo scavo ha richiesto modalità operative assimilabili a quelle di un vero e proprio intervento archeologico.I reperti rinvenuti
saranno valorizzati ed esposti in un’area dedicata all’interno della stazione, che diventerà così non solo un’infrastruttura di mobilità, ma anche un nuovo spazio di fruizione culturale e di arte pubblica.La nuova infrastruttura
sarà collocata a circa 45 metri di profondità, articolata su otto livelli interrati, con collegamenti diretti a Palazzo Venezia, al Vittoriano e ai Fori Imperiali. Lo scavo raggiungerà gli 85 metri per consentire l’interscambio con la futura linea D.Per il suo elevato
valore tecnico e culturale, il progetto della stazione Venezia è stato selezionato tra le opere simbolo nella visitor experience del MIT a Expo Osaka 2025, in corso in Giappone.Il ministro
, a conclusione della visita, nel sottolineare l'importanza strategica del progetto, ha ricordato come la Stazione Venezia sarà un museo e non solo una stazione della metropolitana, con l'obiettivo di chiudere il cantiere entro il 2033 e decongestionare il centro storico di Roma dal traffico privato ed ha preannunciato ulteriori visite a importanti siti di cantieri in corso.