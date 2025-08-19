Viking Therapeutics, pillola orale aiuta a perdere peso ma tassi di interruzione sopra il placebo

(Teleborsa) - Viking Therapeutics
, azienda biofarmaceutica statunitense in fase clinica focalizzata sullo sviluppo di nuove terapie per i disturbi metabolici ed endocrini, ha annunciato risultati "positivi" dello studio clinico di Fase 2
sulla formulazione in compresse orali della sua pillola sperimentale per la perdita di peso
VK2735.
I partecipanti che hanno ricevuto dosi giornaliere della formulazione in compresse orali di VK2735 hanno mostrato riduzioni statisticamente significative del peso corporeo medio dopo 13 settimane, fino al 12,2%
. I partecipanti che hanno ricevuto VK2735 hanno anche mostrato riduzioni statisticamente significative del peso corporeo medio rispetto al placebo, fino al 10,9%.
I tassi di interruzione dovuti a eventi avversi sono stati "bassi e ben bilanciati" tra i soggetti trattati con VK2735 rispetto al placebo, si legge in una nota. Durante lo studio, il 13% dei partecipanti trattati con placebo ha interrotto il trattamento a causa di un evento avverso, rispetto al 20% dei partecipanti trattati con VK2735. I motivi più comuni di interruzione del trattamento sono stati gli eventi avversi gastrointestinali. I tassi complessivi di interruzione
del trattamento sono stati del 18% tra i soggetti trattati con placebo, rispetto al 28% tra i soggetti trattati con VK2735.
"Siamo entusiasti di presentare i risultati principali dello studio di Fase 2 sulla compressa orale monogiornaliera di VK2735 - ha dichiarato il CEO Brian Lian
- Come negli studi precedenti, abbiamo osservato una chiara risposta alla dose e un'impressionante perdita di peso durante il periodo di trattamento di 13 settimane. La natura progressiva delle curve di perdita di peso suggerisce il potenziale per ulteriori miglioramenti con periodi di dosaggio più lunghi
. Il braccio sperimentale di mantenimento di questo studio fornisce un segnale incoraggiante che supporta la nostra convinzione che il passaggio dei pazienti da dosi più elevate, iniettabili o orali, a basse dosi orali rappresenti un approccio promettente alla terapia di mantenimento del peso".